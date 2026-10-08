Aerolínea empieza operación de ruta entre Costa Rica y Tampa

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Los viajeros entre Costa Rica y Florida cuentan con una nueva opción de transporte aéreo luego de que Breeze Airways comenzara operaciones entre Tampa y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO).

La aerolínea estadounidense completó sus dos primeros vuelos hacia el país, realizados el sábado 3 y el miércoles 7 de octubre. La nueva ruta tendrá dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, desde el Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA).

“Celebramos la llegada de la aerolínea Breeze Airways a nuestro país, así como la apertura de una conexión directa entre Tampa, Florida y Costa Rica. Cada nueva ruta permite la llegada de más turistas y abre múltiples oportunidades para cientos de familias y genera diversos encadenamientos turísticos en nuestras comunidades, a lo largo y ancho del país”, afirmó Marcos Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A220, con capacidad para 137 pasajeros. La conexión representa además el ingreso de Breeze Airways al mercado costarricense, pues la compañía comenzó por primera vez operaciones hacia Costa Rica.

La apertura de la ruta se da en momentos en que Estados Unidos continúa como el principal mercado emisor de turistas hacia el país. Entre enero y agosto de 2026 ingresaron por vía aérea 1,2 millones de viajeros estadounidenses, según los datos más recientes del ICT.

“La llegada de Breeze Airways al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría representa un nuevo avance en el fortalecimiento de la conectividad aérea de Costa Rica y amplía las alternativas disponibles para viajar directamente entre nuestro país y Estados Unidos. La apertura de esta ruta inédita desde Tampa refleja los resultados del trabajo conjunto que desarrollamos con el ICT y las aerolíneas para continuar generando nuevas oportunidades de conexión”, señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

El ICT anunció además que a finales de octubre desarrollará una campaña publicitaria en puntos de alto tráfico de Tampa para promocionar la nueva ruta.

Tarifas desde $129

Breeze Airways informó que las tarifas iniciales para esta conexión partirán de los $129 por trayecto. La empresa fue fundada en 2021 y actualmente cuenta con más de 300 rutas sin escalas hacia 87 ciudades de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe.

Costa Rica se convirtió en el quinto destino internacional atendido por la compañía desde su fundación.

David Neeleman, fundador y CEO de Breeze Airways, señaló que la ruta permitirá ampliar la oferta de destinos internacionales desde Tampa y ofrecer a los pasajeros una alternativa de viaje hacia Costa Rica con tarifas accesibles.

La aerolínea realiza sus operaciones con un modelo de bajo costo y combina tarifas económicas con diferentes opciones de servicio para los pasajeros.