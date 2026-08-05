Advierten sobre riesgos del estrés térmico por calor

Con el objetivo de promover buenas prácticas para enfrentar los efectos del calor sobre la salud de las personas trabajadoras, el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo realizó un foro de prevención de estrés térmico.

El estrés térmico se puede catalogar como la carga acumulada en el cuerpo producto de la temperatura que rodea el ambiente laboral de la persona.

Este factor constituye un riesgo laboral que puede ocasionar agotamiento, deshidratación, golpes de calor y otras afectaciones a la salud, además de incrementar la probabilidad de accidentes laborales y disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras.

“El estrés térmico por calor es un riesgo laboral que requiere acciones preventivas en los centros de trabajo, por eso buscamos promover el diálogo y la articulación entre instituciones, personas empleadoras y trabajadoras para fortalecer la prevención y proteger la salud las personas”, afirmó Gabriela Serrano, viceministra de Trabajo y Seguridad Social del área social.

La radiación solar directa, así como no utilizar la ropa adecuada pueden ser causantes de este problema.

La idea es aconsejar a empresarios y trabajadores en general que trabajan en exteriores o en condiciones de calor, más cuando las temperaturas y los rayos solares son cada vez más perceptibles.