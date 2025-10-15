Microsoft dejó oficialmente de brindar soporte a Windows 10, el sistema operativo que marcó una era desde su lanzamiento en 2015.

La medida implica que los equipos con este software dejarán de recibir parches de seguridad, actualizaciones críticas y soporte técnico, lo que incrementa significativamente el riesgo de sufrir ciberataques, virus, suplantación de identidad y pérdida de información.

Según explicó el ingeniero Rubén Fallas, docente de la Escuela de Informática de la Universidad Hispanoamericana y consultor en seguridad digital.

“Microsoft ya no va a brindar soporte de actualizaciones, tanto de parches para aplicaciones como de seguridad, en ninguna de las versiones de Windows 10. Por eso, es fundamental realizar la migración a un sistema operativo más reciente en los equipos que lo permitan”.

Equipos vulnerables

El cese del soporte implica que las computadoras con Windows 10 quedarán obsoletas frente a nuevas amenazas informáticas.

Las herramientas integradas de seguridad, como Microsoft Defender, ya no recibirán actualizaciones, lo que deja las computadoras desprotegidas ante correos maliciosos o ataques de malware o un programa maligno.

Además, los programas más utilizados, incluidos navegadores como Google Chrome, Edge o Firefox, dejarán de actualizarse en estos equipos, impidiendo una navegación segura. Con el tiempo, los usuarios también experimentarán incompatibilidad con impresoras, cámaras web, discos duros externos y dispositivos USB.

“Los equipos podrían dejar de abrir documentos de manera segura o incluso presentar errores al trabajar con herramientas como Word, Excel, PowerPoint o Power BI.”, advirtió Fallas.

Migración y alternativas

No todos los equipos con Windows 10 podrán actualizarse a Windows 11, ya que este sistema exige procesadores más recientes como los de octava generación de Intel Core o los RyZen de AMD, además de contar con 8 GB de RAM y un disco sólido (SSD).

En caso de no cumplir con esos requisitos, los usuarios podrán optar por adquirir parches de seguridad extendidos por $30 (¢15 mil) anuales, disponibles hasta octubre de 2026. Pero, esto es una medida temporal que no reemplaza las actualizaciones completas del sistema.

“Si un equipo tiene componentes antiguos o disco mecánico, lamentablemente no podrá migrar. En esos casos, lo recomendable es invertir en un dispositivo nuevo que cumpla con los estándares de seguridad”, agregó el experto.

Cuidado con soluciones falsas

El funcionario advirtió además sobre la circulación de programas no oficiales que prometen mantener operativo Windows 10.

“Son herramientas no autorizadas y potencialmente peligrosas. Muchas incluyen un código malicioso que puede robar información y comprometer redes enteras”, aseguró.

El especialista recomienda buscar asesoría profesional antes de intentar cualquier modificación en el sistema operativo.