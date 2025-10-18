Advierten sobre fuertes lluvias este fin de semana

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte sobre condiciones lluviosas este fin de semana con posibles emergencias tanto en zonas rurales como zonas urbanas.

Los efectos la Zona de Convergencia Intertropical, ubicada frente a territorio nacional, han mantenido fuertes aguaceros en la Zona Norte, Pacífico Norte, Valle Central y montañas del Caribe.

Las autoridades piden atención máxima en Guanacaste, Zona Norte, Valle Central, Garabito y Pacífico Sur por posibles deslizamientos, inundaciones y desbordamiento de ríos y alcantarillas.

El IMN solicita a la población mantenerse informada y alerta ante posibles efectos adversos con caída de ramas de árboles o tendido eléctrico.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra