La Municipalidad de Palmares advirtió riesgos que hay Bajo La Angostura (Bajo de la Cabra) ya que se iniciaron trabajos de intervención ante el riesgo que existe en la zona.

“Debido a que las obras ya están en marcha, el suelo se encuentra debilitado y el paso de vehículos en este momento podría no solo afectar los trabajos que se están realizando, sino, lo más grave, poner en riesgo la integridad física de las personas”, dijo la municipalidad.

El ayuntamiento explicó que se habilitará un paso peatonal.

“Este cierre es trascendental para proteger vidas y asegurar que el trabajo avance de forma segura”, señaló la Municipalidad

Las autoridades explicaron que se ha habilitado únicamente un paso ajustado para vehículos livianos.

• El paso NO está habilitado para vehículos pesados, ya que podrían comprometer la estructura y agravar la situación.

• El carril habilitado debe utilizarse con responsabilidad y precaución.

• En caso de lluvias fuertes o aguaceros, el paso podría quedar restringido por seguridad.

“Solicitamos a la comunidad su colaboración y comprensión mientras se avanza con las obras”, detalló la municipalidad.