Advierten eventual suspensión de cirugías en Hospital de Limón

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una coincidencia de licencias, incapacidades y permisos médicos dejó al Hospital Tony Facio de Limón sin cirujanos suficientes para garantizar la atención las 24 horas del día hasta enero de 2027.

La situación fue calificada como un riesgo operativo crítico por la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a través del oficio AD-AOPER-0054-2026 dirigido a las autoridades hospitalarias y la Gerencia Médica, pues amenaza la atención de más de 231 mil habitantes y el avance de una lista de espera de 2.461 pacientes en Cirugía General.

La limitación en la disponibilidad de cirujanos generales afecta directamente la cobertura médica de las personas adscritas en los cantones de Limón, Siquirres, Talamanca y Matina, además de 44.667 usuarios referidos desde Pococí, Guácimo y Cariari.

Además, la escasez de especialistas compromete la oportunidad en la atención de urgencias y procedimientos electivos en la provincia, ya que para la Auditoría “esta situación impide garantizar la cobertura continua en modalidad 24/7”.

La vulnerabilidad en el servicio responde a la coincidencia temporal de permisos, licencias e incapacidades del equipo de especialistas entre junio de 2026 y enero de 2027.

El médico William González Cogollo se encuentra en vacaciones e inicio de un permiso sin goce de salario del 21 de julio de 2026 al 18 de enero de 2027; la doctora Fiorela Molina Coto se acoge a una licencia por maternidad desde el 29 de junio al 30 de octubre de 2026; y la Dra. Leila Priscilla Rockbrand Campos afrontó periodos consecutivos de incapacidad.

A esto se suman traslados y salidas previas de otros profesionales de la especialidad; todo el fenómeno ha provocado “la suspensión parcial en la prestación del servicio quirúrgico”.

Medidas paliativas y problemas de espera

La administración del hospital ha implementado medidas paliativas, entre ellas la firma de un convenio con un cirujano general jubilado para colaborar ad honorem en emergencias de lunes a viernes, el apoyo esporádico de un médico del Hospital de Guápiles y la solicitud de asignación de especialistas en la rifa de setiembre.

“En el citado oficio se describen problemas logísticos que afectan la continuidad del servicio, destacando que el cierre de la ruta por el Zurquí ha limitado la realización oportuna de traslados hacia el hospital de referencia. Asimismo, se identifican restricciones en el acceso a medios diagnósticos, debido a que los centros receptores requieren estudios de tomografía axial computarizada o ultrasonido, los cuales no se encuentran disponibles en el HTFC por la ausencia de personal en radiología”, dice el órgano fiscalizador.

En la especialidad de Cirugía General, el tiempo promedio de espera se ubica en 463,22 días, superando el promedio general del centro hospitalario. Esta acumulación de procedimientos pendientes genera el riesgo de un deterioro progresivo en la condición de salud de los pacientes.

“Al corte de mayo de 2026, el Hospital de Limón presenta una lista de espera quirúrgica de 5.708 pacientes, con un plazo promedio de espera de 413,17 días, evidenciándose demoras significativas en el acceso a procedimientos quirúrgicos. La mayor concentración de casos se registra en la especialidad de Cirugía General (2.461 casos), seguida de Urología (835 casos) y Cirugía General Infantil (631 casos)”, dice el informe.

Riesgo en continuidad de servicios

El órgano de control fundamentó su llamado de atención en el marco legal de la Ley General de Control Interno (8292) y la Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud (8239).

“Esta condición configura un riesgo operativo relevante en términos de continuidad del servicio, oportunidad en la atención y capacidad de resolución institucional, con potencial impacto en la evolución clínica de los usuarios y en la gestión eficiente de la demanda acumulada”, dice el informe.

Ante este escenario, la Auditoría Interna solicitó a la Administración Activa enviar en un plazo máximo de 10 días hábiles el “Plan de acciones para Servicios Preventivos” mediante el sistema SIGA, y otorgó un plazo de un mes para remitir un informe sobre las medidas ejecutadas para resolver la disponibilidad del servicio.

¿Qué pasó con los cirujanos del hospital?

La incapacidad para garantizar cobertura 24/7 entre junio de 2026 y enero de 2027 se debe a la salida simultánea de los tres especialistas del servicio:

Dr. González Cogollo: Acogido a vacaciones y posteriormente a un permiso sin goce de salario del 21 de julio de 2026 al 18 de enero de 2027.

Acogido a vacaciones y posteriormente a un permiso sin goce de salario del 21 de julio de 2026 al 18 de enero de 2027. Dra. Molina Coto: Bajo periodo de incapacidad previo a su licencia por maternidad, vigente del 29 de junio al 30 de octubre de 2026.

Bajo periodo de incapacidad previo a su licencia por maternidad, vigente del 29 de junio al 30 de octubre de 2026. Dra. Rockbrand Campos: Incorporada en marzo de 2026, afronta periodos consecutivos de incapacidad médica desde junio.

A la falta de cirujanos se suman dos factores críticos que traban la atención de emergencias en la provincia