La propuesta de “ley para la inclusión del trabajo en la pena privativa de libertad” tendría una serie de contradicciones e inconsistencias, de acuerdos con expertos en materia legal.

Patricia Solano, magistrada de la Sala III, indicó a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que la iniciativa de ley confunde conceptos jurídicos básicos en temas de sanción penal.

“Desde nuestra óptica confunde conceptos de pena y sentencia, además esta norma debería acompañarse de una reforma del Código Penal y el Código Procesal Penal”, indicó la magistrada.

Además, señaló que la manera en que se distribuiría el pago que recibirían los reos tiene deficiencias, por la manera en que maneja recursos el Estado y el fundamento para dividir los ingresos.

“Lo que les hago ver es el problema que hay de normativas, en la jurisprudencia constitucional y la ley, porque si llevamos esto a consulta constitucional es obvio lo que va a pasar”, agregó.

Por su parte, el abogado penalista Gerardo Huertas, destacó que el plan tiene una serie de contradicciones. “Se mezcla el concepto de voluntariedad y obligatoriedad en temas de trabajo.

El artículo 7 que regula la pena, tiene vicios de constitucionalidad muy riesgosos, queda claro que el trabajo obligatorio lo estarían regulando como una pena”, dijo.

La criminóloga Tania Molina también realizó una serie de cuestionamientos al plan, específicamente, por el tema de querer sancionar con trabajo a los reos.

“El proyecto de ley, desde mi perspectiva, necesita mejoras, tiene que mejorar el conocimiento sobre las normas y regulaciones en materia de gestión laboral a nivel nacional e incluir en el Código de Trabajo la reforma pertinente”, afirmó.

Los especialistas coincidieron que la “Ley de Ejecución de la Pena”, vetada por el gobierno de Rodrigo Chaves, ya abarca varios planteamientos del expediente 24.614.

Gerardo Huertas Abogado penalista “El trabajo no puede regularse como una pena impuesta de esa forma, porque violentaría el principio de legalidad al no estar contenido en la norma, pero más allá de eso, hace un uso indebido del juez de ejecución de la pena, porque el único juez para imponer la pena es el del tribunal de juicio”.