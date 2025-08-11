ONU. (AFP)- El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel de tomar control de la Ciudad de Gaza.

El gobierno de Benjamín Netanyahu anunció que el ejército israelí tiene el objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes en manos del grupo palestino.

“Si estos planes se implementan, probablemente desencadenarán otra calamidad en Gaza, con derivas en toda la región y más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción”, dijo Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo el domingo que “más de dos millones de víctimas” están padeciendo “una agonía insoportable” y calificó los planes de Israel para Ciudad de Gaza como “ilegales e inmorales”.

Gran Bretaña impulsó esta reunión sobre la crisis junto a Dinamarca, Grecia, Francia y Eslovenia, y advirtieron que el plan israelí puede prolongar el conflicto.

“Solo profundizará el sufrimiento de los civiles palestinos en Gaza. Este no es un camino hacia la resolución. Es un camino hacia más derramamiento de sangre”, dijo el embajador adjunto británico ante la ONU, James Kariuki.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el plan de Israel como “profundamente preocupante, dada la ya grave situación humanitaria y de salud a lo largo de la Franja”.

“Una escalada militar adicional supone un riesgo mayor sobre los niños, en términos de malnutrición y acceso a la salud”, añadió.

Netanyahu declaró que el plan aprobado recientemente por el gabinete de seguridad de su país para controlar Ciudad de Gaza “es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido”. Añadió que el objetivo del plan “no es ocupar Gaza”.