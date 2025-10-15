El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió una advertencia por condiciones atmosféricas inestables que favorecen la precipitación constante y la presencia de tormentas severas durante la jornada.

Según destacan, el país permanece bajo un patrón atmosférico húmedo e inestable.

La causa es la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical junto con la inestabilidad soportada por las condiciones atmosféricas superiores.

Foto: Mauricio Aguilar.

Esta configuración garantiza un influjo constante de humedad, creando condiciones favorables para fuertes lluvias a lo largo del día.

A detalle

La previsión indica que las condiciones más severas se presentarán durante la tarde y la noche.

Zonas de Mayor Precipitación: Se esperan acumulaciones más altas en la región del Pacífico, con promedios de 40–60 mm y máximos localizados de hasta 80–100 mm.

Regiones Centrales: El Valle Central anticipa acumulaciones de 15–40 mm, aunque se podrían alcanzar picos localizados de 75 mm.

Zonas del Caribe y Norte: Se prevé el desarrollo de nubosidad, resultando en lluvias localmente fuertes y aguaceros, con acumulaciones de 30–50 mm y máximos de hasta 80 mm, especialmente hacia la Zona Norte.

Tormentas Severas: Se pronostican lluvias y aguaceros de intensidad variable acompañados de tormentas eléctricas severas en el Pacífico y el Valle Central durante la tarde y noche.

Foto: Isaac Villalta.

A tener precaución

Los altos niveles de saturación en el terreno continúan siendo una preocupación, sobre todo en las Zonas del Pacífico y Norte.

Riesgos Geológicos e Hídricos: Las condiciones actuales incrementan la susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones repentinas (flash floods) y el desbordamiento de ríos y quebradas.

Riesgo Urbano: Se recomienda prestar especial atención a las áreas urbanas debido al posible colapso de los sistemas de drenaje pluvial por la acumulación de agua. También es posible que se presenten bancos de niebla ocasionales en el Área Metropolitana, el Pacífico y zonas montañosas en general.

Foto: Mauricio Aguilar.

El IMN recomienda tomar precauciones específicas, ya que las ráfagas de viento asociadas a las tormentas podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.

Si se perciben fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, se aconseja buscar refugio en un lugar seguro, debido al riesgo de caída de ramas, líneas eléctricas u otros objetos.

Se pide extremar la cautela en áreas propensas a inundaciones debido a la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado.