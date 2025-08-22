El director técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, mostró su enfado con los jugadores florenses en la conferencia de prensa luego de la derrota por 2 a 0 ante el Sporting San Miguelito, por la jornada 3 de la Copa Centroamericana.

Medford fue enfático que hay un tema de actitud que no va a perdonar, ya que los jugadores deben aprender a asumir sus responsabilidades.

“Calidad hay, pero con esa actitud no le ganamos a nadie. Y directo al grano: Ellos tienen que saber, son profesionales y tienen que aceptar las cosas. Pero que bonito, siempre es el entrenador, ya eso se acabó, ellos tienen que aceptar sus responsabilidades…. Voy a tener que hablar con ellos fuerte, el que lo acepta lo acepta, y el que no, verá que hace”, comentó Medford.

El próximo domingo, Herediano jugará ante San Carlos en el Carlos Ugalde y luego del jueves, jugará su último partido de la fase de grupos ante Municipal de Guatemala.