Una pareja de adultos mayores falleció cuando el vehículo en que viajaba cayó del puente sobre el río San Ramón, en La Virgen de Sarapiquí.

Se trata de un hombre de apellidos Saénz Gutiérrez de 85 años y una mujer apellidada Alvarado Castro de 78, quienes al parecer se ahogaron cuando el automóvil se hundió en el agua.

Trascendió que estaban paseando por el sector y al cruzar la estructura, por razones que se desconocen, el carro se salió y terminó en el río en un punto que tendría entre dos y tres metros de profundidad, de acuerdo con lugareños.

Vecinos que prefirieron no ser identificados señalaron que en ese camino hay mucha “piedra suelta” que pudo provocar que el vehículo derrapara cuando tomaron la curva.

“En el abordaje se identifican a dos personas adultas mayores y al hacer la liberación se determina que están fallecidas”, indicó el cruzrojista José Araya.

La Cruz Roja confirmó que para extraer a las víctimas aplicaron técnicas de rescate acuático, debido a la profundidad del cauce y porque estaban atrapadas en el auto.

El puente es angosto y no cuenta con ningún tipo de baranda que evite estos hechos. Como está ubicado en una gran zona boscosa es un punto desolado y no hay casas cerca, por lo tanto, hasta el momento no se han encontrado testigos del incidente.

Los fallecidos al parecer vivían en Escazú, según el registro del Tribunal Supremo de Elecciones.