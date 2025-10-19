Las autoridades atendieron un doble homicidio con arma de fuego en el sector de Los Sitios de Moravia, a las 9:42 p.m. de este sábado.

Dos hombres de apellido Bruno, uno de 54 años y otro de 17, murieron en el lugar tras recibir varios disparos. Según la información preliminar, dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían atacado a las víctimas cuando estas se encontraban en vía pública.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) levantaron los cuerpos y los trasladaron a la morgue judicial para la autopsia.

Los oficiales recolectaron diversos indicios en el sitio que servirán para el desarrollo del caso.

Las autoridades mantienen la investigación en curso.