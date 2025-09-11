El violento ataque armado registrado la noche del miércoles en el sector de Cipreses en Oreamuno de Cartago dejó como saldo a un hombre fallecido y a un menor de 6 años herido.

Esto dice OIJ sobre el caso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hecho ocurrió alrededor de las 8:11 p. m., cuando la víctima mortal, un hombre de apellido Ramírez de 32 años, se encontraba dentro de un vehículo acompañado por el menor.

Fotografía cortesía Joaquín Salas.

“En apariencia el ahora fallecido, quien respondía al apellido Ramírez de 32 años, se encontraba dentro de un vehículo con un menor de edad de 6 años y presuntamente estos son abordados por dos sujetos, los cuales se desplazaban en motocicleta y aparentemente, sin mediar palabra alguna, les disparan en varias ocasiones“, explicó el OIJ.

El adulto recibió 2 impactos de bala en el pecho y murió en el sitio. Mientras que el niño resultó herido en el brazo izquierdo.

“El menor fue trasladado al hospital Max Peralta para ser atendido y de momento indican que se encuentra estable“, agregó la policía judicial.

Fotografía cortesía Joaquín Salas.

Agentes del OIJ se apersonaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades, para determinar el móvil y dar con los responsables del ataque.