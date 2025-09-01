Un hombre de 74 años, vecino de Santa Elena de La Cruz en Guanacaste, permanece desaparecido desde la tarde del domingo, luego de salir a caminar y no regresar a su casa.

El adulto mayor, quien padece una condición médica y requiere medicación constante con insulina, fue visto por última vez cerca del Parque Nacional Santa Rosa y los Cerros de Santa Elena.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el reporte de desaparición ingresó al sistema 9-1-1 a las 6:05 p.m. del domingo. Desde ese momento las autoridades activaron los protocolos de búsqueda con una Unidad Básica y apoyo de vecinos de la comunidad.

“Se trata de un adulto mayor de 74 años que tiene que estar utilizando insulina constantemente debido a su enfermedad. Es por ello que iniciamos de una vez el proceso de búsqueda dentro de los lugares que se nos habían indicado. Sin embargo, ya recabando información, el ámbito de búsqueda es demasiado grande, esto a raíz de que no hay claridad para dónde agarró él”, explicó Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja.

Arias detalló que las labores se extendieron hasta las 10:30 p.m. del domingo y fueron retomadas este lunes en horas de la mañana.

La principal dificultad, según dijo, es que existen dos versiones: una que apunta a que el hombre se dirigió hacia la zona montañosa, y otra que asegura que fue visto caminando sobre la Ruta 1, lo que amplía considerablemente el rango de búsqueda.

“Lo que preocupa, más allá del Alzheimer, es que él requiere medicamentos, insulina y necesita azúcar. Es una situación bastante peligrosa“, agregó Arias, quien confirmó que familiares y personas de la zona también colaboran en las labores.

Por ahora, los equipos de rescate permanecen desplegados en la zona, sin que se tengan resultados positivos.

La Cruz Roja reiteró que continuará con las labores de búsqueda en coordinación con la comunidad.