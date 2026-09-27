Adulto mayor quería ayudar a vecinos de Guatuso y murió en el intento

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Calderón, de 75 años, perdió la vida en el río La Muerte, de Guatuso, mientras trabajaba en la reposición de una viga de paso peatonal arrastrada por las fuertes lluvias.

La víctima llegó hasta el lugar este sábado para intentar colocar este paso peatonal sobre el cauce del río, pero habría sufrido el infortunio de una caída.

Un amigo que le ayudaría en la labor y los familiares se preocuparon tras la ausencia de Calderón, por lo cual alertaron a las autoridades y comenzaron la búsqueda.

El domingo en la mañana se reanudó la búsqueda por varias autoridades, vecinos y familiares, que tras varias horas encontraron el cuerpo del adulto mayor.

El cadáver estaba dentro del cauce del río y tenía un fuerte golpe en el costado y en el rostro, que se cree que fue ocasionado por la caída.

Vecinos y familiares de la víctima afirmaron que Calderón buscaba ayudar en la comunidad, que tras las constantes lluvias, no tenían cómo atravesar el cauce de agua.

Con información del corresponsal Ediz Gómez.