Adulto mayor muere tras sufrir caída en el baño de su casa

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un trágico accidente doméstico cobró la vida de un adulto mayor la tarde del lunes en el sector de La Tigra, en San Carlos de Alajuela.

La alerta fue ingresada a los cuerpos de socorro a eso de las 6:33 p. m., cuando se reportó la emergencia en una vivienda de la localidad.

De acuerdo con el informe preliminar de la Cruz Roja Costarricense, la víctima, un hombre de 80 años, sufrió un resbalón mientras se encontraba en el baño.

Producto de la caída, el adulto sufrió un trauma severo que le provocó la pérdida del conocimiento.

Una unidad básica de la Cruz Roja fue despachada al sitio para atender la emergencia; sin embargo, al arribo de los paramédicos, el adulto ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el lugar.

La escena quedó bajo el resguardo de las autoridades correspondientes a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán el levantamiento del cuerpo y la investigación respectiva.