Una colisión que involucró a una bicicleta y una motocicleta dejó un saldo de un adulto mayor sin vida y un menor de edad herido.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacan que el suceso tuvo lugar en Paquera, en Puntarenas.

En apariencia, el ahora fallecido, que fue identificado con el apellido Camareno, de 86 años, viajaba en una bicicleta y aparentemente es colisionado por un menor de 17 años que conducía una motocicleta.

Por otro lado, el joven fue abordado por la Cruz Roja Costarricense y requirió ser trasladado al Hospital de Nicoya en condición urgente.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos.

Declaraciones de Cruz Roja sobre el incidente: