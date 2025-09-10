Un adulto mayor perdió la vida este miércoles luego de ser atropellado por un camión en el sector centro de la Garita de Alajuela.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que recibieron la alerta a las 11:18 a.m.

Al llegar al sitio destacan que abordan a un hombre adulto, el cual fue impactado por un camión.

Los cuerpos de emergencia destacaron que el hombre de la tercera edad fue abordado sin signos vitales en la escena.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó 2 unidades básicas.