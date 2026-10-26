Adulto mayor intenta cruzar calle y muere atropellado por moto

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un hombre de 74 años, de apellido Mata, murió atropellado por una motocicleta cuando, en apariencia, intentaba cruzar una calle en el centro de Turrialba, Cartago.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron minutos antes de las 6:00 p.m. del domingo.

Mortal atropello. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

La versión inicial señala que el adulto mayor se disponía a cruzar la vía cuando aparentemente fue impactado por una motocicleta. Según la información de testigos en la zona, otro vehículo le habría cedido el paso al peatón, pero el motociclista presuntamente adelantó ese carro y lo golpeó.

Video: corresponsal Joaquín Salas.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y declaró al hombre sin signos vitales en el lugar. El atropello ocurrió a unos 700 metros del Registro Civil de Turrialba.

Agentes del OIJ de Turrialba se presentaron en la escena para realizar las diligencias correspondientes e identificar a la víctima.

Video: corresponsal Joaquín Salas.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente.