Un vehículo cayó al cauce de un río en La Tabla de Río Cuarto, donde un adulto mayor resultó herido de gravedad, la tarde de este miércoles.

Fotografía: Corresponsal

Video: Corresponsal

Se trata de un hombre de apellido Víquez de 70 años, quien quedó atrapado dentro del vehículo, que cayó a una altura de 7 metros.

El percance ocurrió específicamente 300 metros al este del bar Sérpico, en La Tabla de Río Cuarto.

El Cuerpo de Bomberos realizó las labores de rescate y posteriormente la Cruz Roja lo trasladó en condición delicada al Hospital San Carlos.

Endrick Fernández, uno de los bomberos que atendió la emergencia, mencionó que cuando recibieron el reporte, se desplazaron inmediatamente al lugar y al llegar encuentran al adulto mayor atrapado.

Endrick Fernández, bombero. Video: Corresponsal

Fotografía: Corresponsal

Fotografía: Corresponsal

Vecinos mencionaron que el paso por alcantarillas en ese sector fue arrastrado por una crecida hace casi un año y aún no ha sido reparado.

Gerardo Salazar, vecino de la zona, indicó que el paso por dicha zona se desprendió desde noviembre del año anterior.

Gerardo Salazar, vecino de la zona. Video: Corresponsal

Aunque en la zona había señalización de peligro, 2 de las señales fueron robadas, lo que habría permitido que el vehículo pasara por el espacio abierto y cayera al río.

Fotografía: Corresponsal

El caso se mantiene en investigación para aclarar las causas exactas del accidente.

Con información de corresponsal Mariluz Rojas.