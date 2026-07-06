Adulto mayor ganó ¢1000 millones con el Gordito de Medio Año

La Junta de Protección Social (JPS) comenzó a tramitar los pagos relacionados con el Gordito de Medio Año, donde destaca un hombre que ganó ¢1000 millones con el primer premio.

Según indicaron desde la institución, la persona lo compró en Heredia, tiene aproximadamente 65 años y compró el número 79 con la serie 139 a “gallo tapado”.

Premio mayor daba ¢500 millones en tres emisiones.

Además, mencionaron que otro herediano compró 5 pedacitos del premio mayor y se adjudicó ¢250 millones.

“En cuanto al primer premio, ya llevamos 27 fracciones cambiadas que representan unos ¢1350 millones, del segundo se han cambiado 15 fracciones (¢120 millones) y del tercer premio aún no ha llegado ningún ganador”, mencionó Allan Marín, gerente general de la JPS.

La JPS informó que el primer premio se vendió en San José y Heredia. El segundo quedó en esos mismos lugares, así como en Puriscal, mientras que el tercer premio se repartió en Escazú.

Los ganadores tienen 60 días hábiles para hacer el respectivo cambio de los premios. Además, deben presentar la lotería en buen estado.