Adulto mayor es detenido por violación en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un adulto mayor en la provincia de Puntarenas, quien era requerido por las autoridades judiciales de San Carlos por el delito de violación.

Se trata de un hombre de apellido Chavarría de 71 años.

De acuerdo con el informe policial, el hombre figura como sospechoso de hechos ocurridos en los años 2018 y 2020. Aparentemente, el sujeto se encontraba oculto en el sector de El Roble de Puntarenas, por lo que las autoridades realizaron diversas diligencias, logrando la captura en vía pública.

El sospechoso quedó a las órdenes del Tribunal de Juicio de San Carlos para que se le determine su situación jurídica.