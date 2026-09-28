Adulto mayor es detenido por venta de droga en San Carlos

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un adulto mayor de apellido Rojas, de 67 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya que figura como sospechoso del delito de venta de drogas en San Carlos.

La detención del hombre ocurrió a eso de las 3:00 p.m en vía pública en el sector de La Caporal de Aguas Zarcas.

Foto: OIJ

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso se habría dedicado durante varios meses a la venta de marihuana, crack y cocaína en diferentes sectores de la Zona Norte, entre ellos Aguas Zarcas, Los Chiles, Ciudad Quesada, Pital, Venecia y comunidades cercanas.

El adulto mayor utilizaba la modalidad tipo “exprés”: recibía la solicitud de droga y posteriormente se trasladaba en motocicleta hasta el lugar donde el comprador requería la sustancia ilícita.

Tras diferentes vigilancias, compras controladas y decomisos de droga a terceras personas, se logró la detención del hombre, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.