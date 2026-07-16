Adulto mayor es arrastrado por cabeza de agua en Pocora

Un adulto mayor fue arrastrado por una cabeza de agua en el sector de Pocora de Guácimo, en Limón, la tarde de este jueves.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el adulto mayor de aproximadamente 77 años intentó cruzar el río conocido como Dos Novillos, justo cuando bajaba una crecida que arrastraba árboles y piedras de gran tamaño.

La situación empeoró cuando comenzó a llover, por lo que, tanto el Benemérito Cuerpo de Bomberos como los socorristas suspendieron la búsqueda y aseguran que continuarán mañana viernes a primera hora.

Con información del corresponsal de la zona.

Video: corresponsal de la zona.