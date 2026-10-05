Adulto mayor es agredido al intentar detener pelea entre jóvenes

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un video que circuló durante el fin de semana generó indignación en redes, luego de mostrar una violenta pelea entre dos jóvenes en San Isidro de Heredia.

En las imágenes se observa a los dos menores enfrentándose a golpes. En determinado momento, uno de ellos cae al suelo y el otro le propina varias patadas en la cabeza.

Ante la situación, un adulto mayor interviene para intentar detener la pelea y evitar que el enfrentamiento continúe. Sin embargo, otro sujeto se acerca y lo agrede y empuja, provocando que el vecino caiga al suelo.

La Municipalidad de San Isidro rechazó de manera firme la agresión y destacó la intervención del adulto mayor, a quien calificó como una persona que actuó con valentía y sentido comunitario al intentar proteger a los jóvenes.

“Ninguna persona, y menos una persona adulta mayor, debe ser agredida por intentar ayudar”, señaló el alcade de San Isidro, Eddie Ramírez.

La institución informó que ya contactó al adulto mayor y a su familia para conocer su estado y ofrecerle el acompañamiento que requiera. También indicó que brindó colaboración a la familia del menor afectado.

Además, se coordinó con la Policía Municipal y otros cuerpos de seguridad para reforzar la presencia en la zona, especialmente durante los horarios de entrada y salida de estudiantes.

La Municipalidad también informó que se programó una reunión en el Liceo de San Isidro con representantes del centro educativo, cuerpos de seguridad y otras organizaciones para abordar la situación y definir medidas preventivas.

La información relacionada con el caso fue trasladada a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos.

La Municipalidad recordó que las personas pueden reportar emergencias y agresiones al 911. También puso a disposición la línea de la Policía Municipal, 8548-7283, mientras que para información confidencial ante el OIJ se puede llamar al 800-8000-645.