Agentes de la Sección de Capturas y Presentaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este lunes, en vía pública, a un hombre de 69 años de apellido Castro, quien era requerido por las autoridades judiciales tras una sentencia por abuso sexual contra una persona menor de edad.

“La persona requerida presenta una sentencia de 10 años y 6 meses por descontar por el presunto delito de abuso sexual contra persona menor de edad“, explicó el OIJ.

La detención

La aprehensión se realizó a las 11:00 a. m. en el sector de San Juan de Dios de Desamparados, San José, como parte de un operativo de seguimiento que inició el pasado 29 de agosto, a solicitud del Tribunal Penal de Desamparados.

Según informó el OIJ, Castro tiene pendiente el cumplimiento de una condena de 10 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual. La orden de captura fue girada por el despacho judicial el 27 de agosto.

Tras su detención, el hombre fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso legal.