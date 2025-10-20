Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras se encontraba en vía pública la madrugada de este lunes.

El suceso fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que la alerta ingresó a la 1:41 a.m.

Según destacan, la víctima se encontraba en vía pública cerca de un lavacar en el sector de Cañada Sur, en San Sebastián, San José.

En determinado momento, fue interceptado por un sujeto que se iba caminando.

Este sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones a la cabeza.

La víctima fue identificada por las autoridades como un hombre de apellido Chaverri de 60 años.

“Él sospechó sucedió a la fuga, el fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia”, destacó el OIJ.

El caso se mantiene en investigación.