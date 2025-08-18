Un paseo terminó con 2 adultas mayores y 2 niñas perdidas la tarde del domingo en el Refugio de Vida Silvestre La Marta, ubicado en Pejibaye de Jiménez, Cartago.

La alerta ingresó alrededor de las 6:30 p.m., cuando reportaron que no lograban encontrar el camino de regreso en los senderos de la reserva.

De inmediato, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en el que participaron guardaparques y la Cruz Roja Costarricense, quienes a través de la señal de un celular lograron ubicar una aproximación del lugar donde se encontraban las mujeres extraviadas.

Alrededor de las 10:00 p.m., y tras más de 6 horas de labores, una primera patrulla de guardaparques logró el contacto con las mujeres, y poco después ingresaron los equipos de rescate de la Cruz Roja de La Suiza, Tucurrique y Cartago.

Operativo de búsqueda. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

Según detalló Greivin Rojas, cruzrojista que atendió el caso, en el primer contacto las personas “se encontraban en buen estado de salud, simplemente no estaban ubicadas para poder regresar al punto donde iniciaron la caminata“.

Las 4 mujeres fueron evacuadas sin complicaciones médicas, aunque presentaban frío y signos de cansancio. No requirieron traslado a un centro hospitalario.

En la operación participaron más de 10 cruzrojistas y 3 ambulancias, además del personal del refugio.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.