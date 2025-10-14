Una adulta mayor tuvo que derribar su vivienda en barrio Fátima de San Francisco de Dos Ríos, porque había sido tomada para venta y consumo de droga.

Foto: Catalina Mairena.

Así lo confirmó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, durante la demolición de la propiedad, para evitar que el búnker siguiera afectando la tranquilidad de los vecinos.

Foto: Catalina Mairena.

Fue la misma dueña quien coordinó con la Municipalidad y las autoridades, incluso pagando la maquinaria para el derribó de la estructura.

Foto: Catalina Mairena.

La propietaria tenía temor porque ya había intentado cerrar el acceso con barandas y una cerca, pero en varias ocasiones se la retiraron los criminales y consumidores de drogas.

Foto: Catalina Mairena.

Vecinos relataron qué en las noches la propiedad servía como punto de venta de drogas y llegaban vehículos a llevar los estupefacientes, lo que generaba denuncias y temor de la comunidad.