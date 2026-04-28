Adulta mayor herida tras recibir balazo en Guanacaste

Una mujer de aproximadamente 65 años sufrió un impacto de bala mientras se encontraba en su casa, en Palmira de Carrillo.

La situación generó miedo entre las personas, pues manifestaron que la zona es tranquila y que no se imaginaron que algo así podía ocurrir.

“Hemos visto cosas así en las noticias de otros lugares, pero jamás en el propio barrio; yo estaba confundida. Escuchaba carros y gritos al mismo tiempo, entonces me devolví para dentro de mi casa porque estaba con una bebé y me dio miedo una bala perdida”, comentó una vecina del lugar, quien no quiso aparecer públicamente.

Según afirmaron desde la Cruz Roja Costarricense, la mujer fue trasladada en condición crítica a la clínica de Filadelfia para recibir atención médica prioritaria.

De momento, se desconoce el motivo del ataque.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez