El ataque de abejas registrado este jueves en San Rafael de Oreamuno, Cartago, dejó un saldo de 7 personas afectadas, entre ellas una adulta mayor trasladada en condición crítica.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, los pacientes atendidos corresponden a 4 hombres y 3 mujeres.

Una mujer de 72 años fue trasladada en condición crítica por múltiples picaduras.

Un hombre de 46 años resultó con numerosas picaduras y fue llevado en condición urgente.

Una mujer de 64 años también fue trasladada en condición urgente.

Otras 4 personas recibieron atención en el sitio y no requirieron traslado.

El Cuerpo de Bomberos informó que en la emergencia participan 2 unidades extintoras, personal especializado y una unidad paramédica de rescate. Además, se requirió apoyo adicional desde la estación de Cartago.

“Se logra el control del ataque de abejas y ubican la colmena donde se originó el incidente, se controla y en este momento no tenemos más personas afectadas”, indicaron los bomberos, quienes además confirmaron que uno de sus funcionarios resultó con picaduras, pero no necesitó traslado médico.

La zona se mantiene bajo resguardo mientras los equipos de emergencia continúan con la valoración de los afectados.