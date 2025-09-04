La Policía de Migración detuvo a dos sujetos, incluida una adulta mayor, por estar vinculada a robos y hurtos en comercios.

Esto se dio durante un operativo interinstitucional con la Policía Municipal y la Fuerza Pública de Turrialba, quienes realizaron la detención de dos personas nicaragüenses, ambos de apellidos Arias.

Migración informó que se trataba de un hombre de 49 años y una mujer de 66 años. Ellos viajaban en un vehículo aparentemente con alerta de participar en robos y hurtos en comercios.

“Los extranjeros cuentan con un amplio expediente criminal y además en condición migratoria irregular; el masculino intentó presentarse con un documento falso que los oficiales de migración rápidamente identificaron”, indicó Migración.

La aprehensión se llevó a cabo en el sector de Turrialba de Cartago y los extranjeros serán remitidos a la Policía Profesional de Migración para su debido proceso.