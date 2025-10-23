Lo que comenzó como un almuerzo familiar terminó en una caída, una fractura y una larga lucha por atención médica.

Según relató su hijo Roberto Hidalgo Chacón, el accidente ocurrió el pasado 2 de octubre cuando sus padres, María Isabel Chacón Zamora y su esposo, regresaban de Cartago hacia San José a bordo de un autobús de la empresa Lumaca.

“Mi mamá iba bajando por la puerta trasera y el chofer no se percató de que todavía había pasajeros descendiendo. Cerró las puertas y la prensó contra el marco del bus”, contó el hijo de la afectada.

La mujer, de 77 años, cayó al suelo y sufrió una fractura en el brazo derecho. Testigos confirmaron que aún quedaban al menos cuatro personas por bajar cuando el conductor cerró las puertas.

“Ella cayó de lleno en las gradas y luego a la acera. Desde ese día comenzó todo el calvario”, añadió Hidalgo.

La afectada explicó en declaración rendida ante el Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, María Isabel Chacón Zamora viajaba como pasajera del autobús placas CB-3196 cuando, al llegar a destino, el conductor cerró las puertas del vehículo de manera abrupta mientras ella intentaba descender.

Lo que provocó que se cayera al suelo y se fracturara uno de sus brazos.

Chacón, ama de casa y madre de familia, indicó que tras la caída sufrió golpes que la obligaron a acudir al Instituto Nacional de Seguros (INS) en busca de atención médica, sin embargo, el caso fue declinado por la aseguradora, que solicitó el número de póliza de la empresa de transporte para continuar el trámite.

Hidalgo, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando que la negativa del INS vulneró los derechos fundamentales de su madre, una persona adulta mayor que requería atención médica urgente.

En respuesta, la Sala IV ordenó al Instituto Nacional de Seguros garantizar la atención médica inmediata de la afectada, mientras se resuelve el fondo del caso.

El alto tribunal advirtió a las autoridades del INS que deben adoptar las medidas necesarias para que la mujer reciba el tratamiento que su condición de salud requiere, bajo pena de sanción por desacato.

Un informe médico del INS Red de Salud Uruca, emitido el 20 de octubre, confirma que Chacón fue valorada y tratada por trauma en la muñeca derecha, con colocación de yeso y seguimiento ortopédico.

La familia de la afectada señaló que, aunque se logró la atención tras la intervención judicial, mantienen la intención de continuar el proceso para exigir responsabilidad a la empresa Lumaca, a la que acusan de negar información sobre la póliza de seguro del autobús involucrado.

El hijo de la afectada aseguró que la familia no ha recibido ninguna respuesta de la empresa Lumaca, pese a insistir en obtener el número de póliza para que el INS cubra los gastos médicos.

“Nosotros fuimos hasta la empresa y desde los portones nos atendieron. La abogada de Lumaca nos dijo que seguía en la misma posición de no activar la póliza, que eso debía hacerlo el INS. Entonces nadie asume nada; uno se tira la pelota al otro”, relató Hidalgo.

Además, explicó que la familia ha tenido que moverse por su cuenta para garantizar la atención de su madre, una adulta mayor de 77 años.

“Mi mamá es una persona mayor, y ver que pasan los días sin que nadie se haga responsable es frustrante”, añadió.

Diario Extra solicitó la posición de la empresa por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp enviados al número oficial publicado en el sitio web de Lumaca, así como al encargado de prensa y a la abogada que, según la familia de la afectada, representa a la compañía; sin embargo, no se obtuvo respuesta.