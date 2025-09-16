La Dirección General de Aduanas implementará un plan piloto con contenedores inteligentes, una tecnología diseñada para reforzar la seguridad en el transporte de mercancías agrícolas hacia Europa.

El proyecto, que podría iniciar en octubre, se desarrolla en coordinación con el gobierno de Bélgica y autoridades de los Países Bajos, con destino final en el puerto de Ámsterdam.

“Si el contenedor tiene una temperatura fijada y resulta que la baja, eso es porque tuvo una abertura, entonces lo va a registrar y va a mandar el aviso. Todo lo que le sucede al contenedor en su alrededor lo va a comunicar al centro de monitoreo y si se dan las alertas, es un contenedor de alto riesgo que habría que verlo cuando llega al puerto”, explicó Juan Carlos Gómez, director de Aduanas.

El proyecto apunta a reducir el riesgo de contaminación con drogas, una situación que en los últimos años ha afectado la reputación de las exportaciones costarricenses.

Entre ellos, dos cargamentos de cocaína que salieron de Costa Rica al puesto de Róterdam, en Países Bajos, los cuales formaron parte de una lista de ocho decomisos por parte de la Fiscalía del país europeo.

“Esto daría mucha tranquilidad al exportador, al agricultor y al productor nacional. Cada vez que cuestionan nuestros productos por contaminación, se pone en riesgo la compra y puede perderse el mercado frente a otros países. Lo que perseguimos es dar confianza a nuestros socios comerciales”, señaló Gómez.

El monitoreo se realizará en conjunto con la Unidad de Control de Contenedores (CIO) y con apoyo del escáner en APM Terminals, en Limón.

La meta es reforzar la cadena de custodia desde el punto de origen hasta el destino final, minimizando los riesgos de intervención.

“Hay personas que se prestan, la contaminación se puede dar en altamar o en los puertos. Hay mil formas para hacerlo. Lo que sí queremos es que desde la salida esa cadena de custodia esté garantizada. Es la línea correcta para poder garantizar esa trazabilidad de las mercancías”, agregó el director de Aduanas.