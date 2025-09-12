El director general de Aduanas, Juan Carlos Gómez, confirmó que tomarán acciones con los puestos encargados de revisar las mercancías que ingresan al país para su comercialización.

“Cuando uno revisa los ingresos de productos, esto tuvo que detenerse en las aduanas, principalmente. Estamos dando una directriz para controlar todas las mercancías, que lo tomen en cuenta para efectos de no incurrir en faltas por parte de los funcionarios que tienen que revisar bien estos mecanismos”, señaló.

El director explicó que los formularios deben contener la identificación de las mercancías de forma individualizada, con la clasificación arancelaria que corresponde a los productos.

Esto difiere del proceso actual, en el que se utilizan varias copias del mismo documento para cada caja del contenedor.

“Adjuntan la misma información, repetida, para cada contenedor. Es como si fueran fotocopias y entonces desalmacenan sin ningún control efectivo. En la aduana es donde tiene que comenzar el control, tienen que exigir los documentos que se le piden a cualquier importador formal”, agregó.

Gómez, quien asumió la dirección de Aduanas en abril de este año, fue enfático en que habrá sanciones para los funcionarios que incumplan con sus obligaciones en la revisión de las mercancías.

“Los funcionarios públicos están obligados a cumplir con su trabajo. Si entró por la aduana, entonces tiene que salir bien. Si entró por la aduana y no cumplió con los requisitos, pero igual salió, alguien se prestó y eso hay que cambiarlo”, externó.

Sanciones

De acuerdo con el nuevo reglamento del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Aduanas y la Policía de Control Fiscal podrán decomisar los productos que hayan ingresado de forma irregular e, incluso, cerrar los negocios que sean reincidentes.

“Primero se perfila los sujetos a visitar, luego salimos a los lugares y de existir mercancías que no cuenten con el respaldo documental, lo que se hará es, en primera parte el decomiso, y luego se llevará a un órgano administrativo, ahí con efecto de determinar la sanción que corresponda”, comentó Gómez.

Además, mencionó que los ‘outlets’ son parte de las prioridades a fiscalizar.

Según los datos de la Dirección de Aduanas, hay cerca de 480 importadores de tipo outlet en el país, tomando en cuenta algunos que ya fueron confirmados y los que están en análisis para determinar la naturaleza de las mercancías que traen al país.

Las inspecciones, que se harán en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Dirección de Tributación y la Policía de Control Fiscal, empezarían durante el mes de setiembre.

“La otra semana posiblemente o la que sigue, va a haber un trabajo interesante. Estamos coordinando con salud y con la Policía Fiscal y tributación, pero esperaría en la próxima semana salgamos en con conjunto con esta nueva herramienta”, confirmó Gómez.

Decomisos en cifras

Melissa Rodríguez, subdirectora de la Policía de Control Fiscal, indicó que en el 2025 se han decomisado más de 31 millones de unidades de mercancías como cigarros, licores y artículos de uso personal que ingresan sin registros sanitarios o sin el pago de los impuestos que corresponden.

Esta cifra supera, con un amplio margen, los decomisos del 2024 que cerraron en 22 millones de unidades.

Mario Artavia Subdirector de Tributación “No es nuestro interés ejecutar cierres de negocios masivos, pero es una medida que tiene que aplicarse una vez que ya se ha cumplido el debido proceso y cuando el contribuyente muestra algún comportamiento reincidente o que no quiere cambiar su comportamiento”.

Juan Carlos Gómez Director de Aduanas “Esta pelea no la vamos a dar solos, sino que también se suma el MEIC y se suma Salud, la policía fiscal ha venido haciendo un gran esfuerzo también. Lo que queremos es sumarnos con ellos para hacer un solo equipo y fortalecer la gestión. Estamos articulando esta lucha en una sola voz”.