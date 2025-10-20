El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la desarticulación de una presunta red criminal que operaba en varias partes del país y estaría vinculada a delitos de trata de personas, violación y explotación de menores.

Según las autoridades, 3 adolescentes (de 13, 15 y 17 años de edad) eran las encargadas de reclutar a otras menores a través de redes sociales como Instagram y TikTok y ofrecerles un pago por una retribución de índole sexual.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

Estas se ganaban la confianza de las víctimas y las invitaban a supuestas fiestas en Heredia y posteriormente a otros encuentros en Guanacaste, donde eran presentadas ante los líderes de la organización.

Una vez en esos lugares, las víctimas habrían sido forzadas a participar en actos sexuales o grabaciones con contenido explícito, material que presuntamente era comercializado en internet.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

La investigación comenzó en diciembre del año anterior tras una denuncia por persona desaparecida, que involucraba a una menor de edad. Durante las diligencias, los agentes identificaron a los cabecillas de la red, presuntamente 2 hombres de origen oriental, así como a los responsables del traslado y control de las víctimas.

Este lunes, el OIJ llevó a cabo 19 allanamientos en Heredia, Playas del Coco, Filadelfia, San José, Cartago y San Ramón, con la intención de detener al menos a 21 personas: 15 hombres y 6 mujeres.

Entre los sospechosos hay individuos que habrían pagado por encuentros con menores o adquirido material de carácter explícito.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

Hasta el momento, se han identificado 10 víctimas, de las cuales 8 son menores de edad. Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas y hacen un llamado a posibles víctimas o testigos para que se presenten ante las oficinas del OIJ o del Ministerio Público y presenten la respectiva denuncia.

Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público mientras continúa la investigación.