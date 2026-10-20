Adolescentes encuentran bienestar a través del arte y la educación

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El arte, la educación y la convivencia fueron protagonistas de una jornada de bienestar que reunió a pacientes adolescentes, familias y especialistas en el Hospital Nacional de Niños (HNN).

Las actividades se realizaron con el objetivo de promover el bienestar emocional, la participación y la continuidad educativa de los jóvenes.

La iniciativa se desarrolló en el marco de la Semana Internacional de Salud Adolescente 2026 e incluyó una feria interinstitucional, exposiciones artísticas y espacios recreativos para compartir experiencias, fortalecer vínculos y reconocer las capacidades de los jóvenes.

Semana Internacional de Salud Adolescente 2026. Foto: Cortesía.

Bajo el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros: Poder, voz y equidad en salud para todos los adolescentes”, las actividades buscaron que esta población tuviera espacios para expresarse, mostrar sus talentos y participar activamente en asuntos relacionados con su bienestar.

Durante la feria, los asistentes recibieron información sobre estilos de vida saludables, salud emocional, convivencia, uso responsable de la tecnología, prevención del acoso y desarrollo de habilidades para la vida.

El arte como una forma de expresión

Uno de los momentos más significativos fue la exposición de obras artísticas colaborativas en formato de rompecabezas, elaboradas con la participación de adolescentes, familiares y personal del hospital.

Cada pieza representó una historia, una experiencia y una voz particular, como símbolo de la importancia de escuchar a los jóvenes y tomar en cuenta sus necesidades, intereses y opiniones.

Según la doctora Daniela Carvajal Riggioni, jefa del servicio de Adolescentes del HNN, estas iniciativas permiten visibilizar las capacidades y los talentos de esta población, además de favorecer su desarrollo integral y la continuidad educativa.

La jornada fue organizada por el servicio de Adolescentes en conjunto con el Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria HNN-HSJD (CeAPH), del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Foto: Cortesía.

La salud también incluye el bienestar emocional

El servicio de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños atiende a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia y bulimia, así como a jóvenes que presentan padecimientos de salud mental, entre ellos depresión y ansiedad.

En ese contexto, el hospital destaca la importancia de impulsar espacios seguros e inclusivos que complementen la atención médica y favorezcan el desarrollo emocional, educativo y social de los pacientes.

En las actividades también participaron representantes del Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluido su coordinador nacional, el doctor Erick Calvo.

Además, colaboraron instituciones y organizaciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Iberoamérica (UNIBE), Joven Salud y la Fundación Colibria, entre otras.

Con esta conmemoración, el Hospital Nacional de Niños busca reforzar la importancia de escuchar a las personas adolescentes, reconocer sus capacidades y promover su participación en entornos donde puedan desarrollarse, expresarse y fortalecer sus redes de apoyo.