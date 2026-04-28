ADN en motocicletas delataría a banda criminal en Guanacaste

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en la búsqueda de los sospechosos de haber robado unas motocicletas en Tamarindo, Guanacaste.

Tras varias denuncias recibidas, agentes encontraron 2 motocicletas en un terreno baldío ubicado en Belén de Carrillo.

A partir de ahí, se tomaron muestras de ADN que podían permanecer en el vehículo y con eso pueden obtener más detalles.

Según las investigaciones, el hurto se dio entre el 18 y el 22 de marzo y los sujetos habrían aprovechado la concentración de personas debido a los festejos populares de la zona para cometer este acto.

El acceso a la zona es complicado para vehículos grandes, de ahí que solo se pudiera ingresar caminando o en las propias motocicletas.

Una de las teorías que estudia el OIJ es que, quienes cometieron este hecho conforman un grupo delictivo que se dedica a cometer este tipo de robos de motos y el cual estaría conformado tanto por personas mayores como menores de edad.

Si usted tiene alguna información que pueda ser de utilidad, comuníquese a la línea 800-8000645 o al correo [email protected] del Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ.