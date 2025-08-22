La Sala Constitucional dio curso a un hábeas corpus presentado por el vendedor de verduras contra los oficiales de la Policía Municipal de Flores, de apellidos Fernández y Ojeda, quienes lo retiraron del sitio y le confiscaron su mercadería.

Así lo informó Randall Sibaja, abogado de Roberto Leal, quien se volvió viral en redes sociales tras la difusión del video que muestra la intervención de los agentes municipales.

Leal, un hombre de 51 años con discapacidad visual es extranjero y reside en Costa Rica. Su único ingreso proviene de la venta de productos agrícolas.

“Esperamos que en los próximos días la municipalidad sea notificada para continuar con el proceso. Lo importante es que ya obtuvimos el primer resultado”, expresó Sibaja. El hábeas corpus es una garantía constitucional que protege la libertad individual frente a detenciones arbitrarias o ilegales.

Este caso ha generado conmoción en el país por el actuar de los dos oficiales, calificado como abuso de autoridad.

“Realizaron un decomiso sin entregar ningún tipo de acta, documento, respaldo o justificación formal, lo que evidencia una falta de regulación y procedimiento, violando varios principios constitucionales, legales y administrativos”, señala el recurso. Leal, de nacionalidad nicaragüense, quien vive en Costa Rica desde hace 24 años, asegura que dejó su país por razones políticas.