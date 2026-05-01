La Administración de la Asamblea Legislativa cambió los planes que tenía el oficialismo de evadir reglamento y ocupar puestos lejos de la prensa.

En un documento oficial enviado por el Congreso en la previa de la Sesión Solemne de este 1° de mayo, mostraron la ubicación de los 57 nuevos diputados, donde el oficialismo estará debajo de la barra de prensa, tal como lo indica el protocolo.

Fotografía de la distribución provisional de la Asamblea Legislativa

Según dicta la normativa, la bancada oficialista debe situarse a la izquierda de la mesa de la presidencia del Congreso, de espalda a la prensa y de frente al público.

En la fotografía de distribución se muestra que así será.

Además, de manera provisional, el directorio será presidido por Liberación Nacional, por el diputado Ronald Campos de 66 años al ser el de mayor edad.