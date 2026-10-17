Adiós al tóner plástico: La apuesta por imprimir sin calor

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Durante décadas, las empresas se han enfocado en usar menos papel y pasar sus procesos al formato digital, pero han dejado de lado un factor importante: el tóner de las impresoras. Este contiene plástico y consume energía, por lo que su impacto en el ambiente empieza a preocupar al sector empresarial.

A nivel global, la industria de impresión láser produce anualmente una cantidad de plástico en tóner equivalente a 246 mil millones de pajillas, 20 mil millones de bolsas o 5 mil millones de botellas desechables.

Se trata de miles de millones de micropartículas plásticas que requieren someterse a altas temperaturas dentro de cilindros térmicos para fundirse sobre las fibras del papel. Cuando estos cartuchos y componentes no reciben una gestión adecuada al término de su ciclo útil, su destino final es en ríos, mares y océanos.

El salto del calor al frío

Frente a este desafío ambiental, la compañía Epson retiró sus impresoras láser para impulsar la tecnología de inyección de tinta en frío, denominada Heat-Free.

A diferencia del mecanismo tradicional, esta innovación elimina por completo del polvo plástico y del calentamiento térmico previo, disparando la tinta líquida de manera directa hacia el papel a través de sus cabezales de impresión.

Con esta nueva tecnología se puede reducir hasta un 86% el consumo de electricidad y un 53% la generación de residuos sólidos en comparación con impresoras láser a color equivalentes.

“Con PrecisionCore Heat-Free demostramos que la inyección de tinta puede responder a las necesidades del entorno corporativo y, al mismo tiempo, ofrecer ventajas concretas en consumo de electricidad y generación de residuos. ‘Toner Free’ es una invitación a las empresas a reconsiderar una decisión tecnológica que muchas veces se da por sentada”, señaló José Brenes, Gerente Regional de Epson.

Brenes enfatiza que la inyección sin calor suprime componentes sometidos a desgaste térmico, disminuyendo sustancialmente la necesidad de mantenimiento correctivo, el cual en sistemas láser solía exigir al menos dos visitas técnicas mensuales para reparaciones y sustitución de piezas.

En enero de 2024, Epson realizó la transición al 100% de energía renovable en todos sus centros de operaciones mundiales. Su plan contempla metas de mitigación avaladas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) para el año 2030 y el compromiso de eliminar por completo el uso de recursos subterráneos no renovables para el 2050.

Economía circular y reforestación en el continente

La compañía participa desde su fundación en esquemas de gestión colectiva como ASEGIRE en Costa Rica, entidad que agrupa a fabricantes tecnológicos para coordinar la recolección mensual y disposición reglamentaria de residuos electrónicos.

Los cambios en la forma en que las empresas imprimen demuestran que también pueden reducir la contaminación con pequeñas acciones, sin necesidad de realizar grandes proyectos industriales ni esperar muchos años para lograrlo.

La sostenibilidad también empieza con las compras que se hacen en las oficinas. Evitar el uso innecesario de calefacción y dejar de utilizar plásticos desechables son acciones que ayudan a proteger el ambiente y, al mismo tiempo, a reducir gastos y mejorar el rendimiento económico de las empresas.