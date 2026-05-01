Adiós al “Machillo”: vea los números históricos al mando de la Liga

Óscar Ramírez pone fin a su etapa al mando de los rojinegros

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Liga Deportiva Alajuelense confirmó este viernes la salida de su director técnico, Óscar Ramírez, luego de que el estratega comunicara formalmente a la gerencia y a la directiva su deseo de no continuar al mando del primer equipo masculino. 

Con esta decisión, el “Machillo” pone fin a un proceso histórico y deja una vacante que el club buscará llenar en los próximos días.

Durante su extensa trayectoria en la institución en distintas etapas separadas, que abarcó desde la temporada 2010/11 hasta la 2025/26, Ramírez dirigió un total de 314 encuentros, en los cuales alcanzó un rendimiento del 62.4%. Esto según datos del sitio Transfermarkt.

Foto: Mauricio Aguilar

Bajo su mando, el equipo erizo sumó 172 victorias, 70 derrotas y 72 empates, además registró una capacidad goleadora de 521 tantos a favor y un promedio de 1.87 puntos por partido.

El legado de Ramírez se refleja principalmente en la vitrina de trofeos, con un total de 10 títulos conquistados en diversas competiciones. 

Foto: Mauricio Aguilar

Su palmarés con los erizos incluye 6 campeonatos nacionales, una Copa Centroamericana, un Torneo de Copa, una Supercopa y una Recopa, consolidándose como una de las figuras más ganadoras en la historia del banquillo manudo.