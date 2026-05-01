Adiós al “Machillo”: vea los números históricos al mando de la Liga

Liga Deportiva Alajuelense confirmó este viernes la salida de su director técnico, Óscar Ramírez, luego de que el estratega comunicara formalmente a la gerencia y a la directiva su deseo de no continuar al mando del primer equipo masculino.

Con esta decisión, el “Machillo” pone fin a un proceso histórico y deja una vacante que el club buscará llenar en los próximos días.

Durante su extensa trayectoria en la institución en distintas etapas separadas, que abarcó desde la temporada 2010/11 hasta la 2025/26, Ramírez dirigió un total de 314 encuentros, en los cuales alcanzó un rendimiento del 62.4%. Esto según datos del sitio Transfermarkt.

Foto: Mauricio Aguilar

Bajo su mando, el equipo erizo sumó 172 victorias, 70 derrotas y 72 empates, además registró una capacidad goleadora de 521 tantos a favor y un promedio de 1.87 puntos por partido.

El legado de Ramírez se refleja principalmente en la vitrina de trofeos, con un total de 10 títulos conquistados en diversas competiciones.

Foto: Mauricio Aguilar

Su palmarés con los erizos incluye 6 campeonatos nacionales, una Copa Centroamericana, un Torneo de Copa, una Supercopa y una Recopa, consolidándose como una de las figuras más ganadoras en la historia del banquillo manudo.