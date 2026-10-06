¡Adiós a una leyenda! Messi se despidió de Argentina

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Con victoria de 3-0 ante Benín, Lionel Messi dijo adiós a la Selección Argentina, el astro sudamericano anotó un gol de penal y vistió los colores albicelestes ante 85 mil personas en el Estadio Monumental.

Foto: AFP

El campeón mundial en 2022 se despidió entre aplausos y lágrimas, en un duelo en el que brilló y jugó durante 90 minutos.

Con drones, luces y mantas la organización dijo adiós al jugador más querido por la afición argentina, quien se vio visiblemente emocionado.