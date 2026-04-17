Adiós a las ‘bodas narco’: extradición desata efecto dominó

El director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, envió un contundente mensaje a las estructuras criminales transnacionales: la nacionalización costarricense ya no es un escudo contra la justicia internacional.

Históricamente, los delincuentes extranjeros buscaban establecerse en el país bajo la premisa de que, al casarse con una nacional y adquirir la ciudadanía, nadie los podría extraditar.

Sin embargo, el jerarca advirtió que “esto ya no va a ser así” debido a la implementación de una ley de extradición que permite procesar a ciudadanos naturalizados.

Actualmente, el OIJ ya contabiliza 18 personas en procesos de extradición, incluyendo casos de origen colombiano que residían en el país.

Soto no descarta que los próximos extraditables sean casos similares: extranjeros nacionalizados costarricenses.

“Los delincuentes decían: ‘Vamos a Costa Rica, me caso con un nacional y ya adquiero la nacionalidad y nadie me va a sacar de ahí’. Eso ya no va a ser así por la ley de extradición, que es relativamente reciente”, expresó el jerarca.

Director interino del OIJ hizo análisis de la nueva realidad país y el cierre del portillo – Fotografía Isaac Villalta

Caso Shark: Uno de los 50 más buscados por la DEA

A finales del 2024, las autoridades establecieron el Caso Shark: una red criminal que utilizaba a Costa Rica como plataforma logística para el envío de toneladas de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y Europa.

La banda era liderada por un par de hombres de apellidos Meléndez León, alias “Volvo”, y Medina Chica, alias “Fer”.

El esquema de “Volvo”: Meléndez León, quien figuró entre los 50 más buscados por la DEA, se naturalizó costarricense tras un matrimonio contraído en 2006.

Meléndez León, quien figuró entre los 50 más buscados por la DEA, se naturalizó costarricense tras un matrimonio contraído en 2006. La denuncia: En 2010, la mujer que aparecía como su esposa denunció ante el Registro Civil que el matrimonio era ilegítimo, asegurando que nunca firmó ningún documento y que posiblemente utilizaron su identidad tras un asalto donde le robaron su cédula.

En 2010, la mujer que aparecía como su esposa denunció ante el Registro Civil que el matrimonio era ilegítimo, asegurando que nunca firmó ningún documento y que posiblemente utilizaron su identidad tras un asalto donde le robaron su cédula. Falla en el sistema: Pese a la denuncia y a que se detectó que Meléndez entraba y salía del país constantemente mientras su supuesta esposa nunca viajaba, la fiscalía desestimó la causa en 2014, y el Tribunal Supremo de Elecciones dio la carta de naturalización al colombiano.

Este patrón se repitió con otros miembros de la organización, como Medina Chica y su sobrino Diego Medina Perea, alias “Chucky”, quienes también contrajeron matrimonio con costarricenses para obtener pasaportes locales y evitar ser entregados a autoridades extranjeras. Esto fue dado a conocer desde 2018 en una investigación de OCCRP y Semanario.

El nuevo precedente: Extradición sin distinciones

La nueva realidad jurídica ha permitido desmantelar este esquema de protección. El caso de alias “Volvo” marcó un hito, ya que tras ser detenido en septiembre de 2024 en Ciudad Colón, fue formalmente incluido en la lista de costarricenses extraditables.

Ahora es requerido por el Distrito Este de Texas por delitos vinculados al narcotráfico internacional, demostrando que su condición de naturalizado ya no impide su traslado ante la justicia estadounidense.

La Fiscalía General informó que ambos fueron detenidos dentro de centros penitenciarios, donde ya permanecían en prisión preventiva por procesos abiertos en Costa Rica. Las capturas se realizaron tras coordinaciones internacionales con la DEA.

Según el Ministerio Público, estas acciones forman parte del combate al crimen organizado transnacional, con el objetivo de llevar ante la justicia a quienes integran estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

Este cambio legal busca cerrar definitivamente el portillo que permitía a capos internacionales operar desde Costa Rica bajo una identidad nacional obtenida mediante vínculos matrimoniales cuestionables, garantizando que el país no sea más un refugio para el crimen organizado.