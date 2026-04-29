La fiebre por el Mundial 2026 también llegará a las mascotas. Adidas anunció el lanzamiento de una colección de camisetas mundialistas diseñadas para perros, disponibles a partir del 1 de mayo.

La línea incluye jerseys inspirados en selecciones como Japón, Colombia, Argentina y México, adaptados para mascotas de distintos tamaños y con detalles como escudos aplicados mediante transferencia de calor y el logotipo oficial de la marca.

La presentación se realizó a través de redes sociales, donde se mostraron perros y gatos luciendo las camisetas, en una propuesta que busca que los dueños puedan “hacer match” con sus equipos durante la Copa del Mundo.

Esta colección marca la primera vez que adidas desarrolla camisetas oficiales de selecciones nacionales pensadas específicamente para animales domésticos.