En un inesperado encuentro, cinco mujeres abren su corazón y revelan secretos y emociones en “Adictas a vos”, la obra que desnuda con humor y sensibilidad las confesiones que solo el mundo femenino puede compartir.

Una experiencia teatral que llega justo para honrar a las madres y a todas las mujeres que se reconocen en estas historias.

Dirigida por la talentosa actriz y directora costarricense María Torres y escrita por el argentino Marcos Carnevale, la pieza teatral invita a verse en el espejo y reconocer aquellas “adicciones” emocionales que se arrastran en la vida.

En medio de la cancelación de un vuelo, las actrices con personalidades, historias y maneras de pensar distintas se ven obligadas a compartir una noche sin escapatoria.

Lo que comienza como una situación incómoda, se convierte en una experiencia transformadora donde se revelan secretos, heridas, deseos y verdades que las marcarán de por vida.

“Mi trabajo ha sido llevar de la mano a las actrices para encontrar a sus personajes no solo físicamente, sino también emocionalmente y por eso les agradezco a las chicas por aceptar el reto”, expresó.

La obra, coproducida con Gallito Pinto estará en cartelera del 8 de agosto al 7 de setiembre en el Teatro Espressivo, con funciones los viernes y sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 6:00 p.m.

Las entradas están disponibles en espressivo.cr. o en el WhatsApp 6360-9158.

Sofía Chaverri como “Deborah” En escena da vida a una mujer que, aunque se muestra reservada al inicio, pronto revela su adicción a un amante que domina cada rincón de su vida y su mundo gira en torno a él. También es una ferviente admiradora de la icónica Ana Istarú, a quien ve como un modelo de inspiración.

Ana Istarú como “Elizabeth” La actriz y escritora regresa a las tablas escenario con un personaje que interpreta una mujer irreverente, e intensa. Su personalidad desata opiniones encontradas, pero ella se siente orgullosa de ser un espejo en el que otras mujeres se reflejan y se inspiran. El personaje ha sacado cualidades que no se conocía.

Rosibel Carvajal como “Carmen” Interpreta a una madre que vive por y para su hijo. A pesar de su edad madura, lo cuida como si aún fuera un niño. Su necesidad de afecto la lleva a idealizar a los hombres, volviéndose dependiente emocionalmente de ellos, aunque no siempre reciba el cariño que anhela. Es parte del club de fans de Istarú.

Guisella Solís como “Ana” La experimentada interprete encarna a una mujer que vive enamorada del cantante Chayanne una razón para seguir adelante enfrentando los problemas de la vida. Su fanatismo por el cantante se convierte en un motor de vida, y le ofrece la fuerza que necesita para enfrentar su condición día a día.