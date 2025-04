La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) sumó un punto en su visita ante Santa Ana, en el estadio de Piedades. En la tabla acumulada llega a 50 puntos y queda a 8 de distancia de Cartaginés que antes de medirse al Herediano suma 58. Hay posibilidades numéricas y eso ilusiona al técnico nicoyano Minor Díaz.

“El que me conoce sabe que no es lo que me gusta ver en mis equipos, pero es lo que toca. En el momento sumamos un punto y mientras existan posibilidades de pelear por la Copa Centroamericana lo vamos a pelear. Tenemos que seguir mejorando y vamos a pelear para meternos en el torneo centroamericano”.

Admite que desde ahora hasta el cierre del certamen jugarán distinto a lo él tiene en su librillo. “Hemos ido tratando de mejorar. No puedo decir que la idea la podemos plasmar ahora. Tuvimos que jugar diferente, se necesita mucho trabajo, pero es lo que toca. Ya en el próximo torneo veremos a una ADG a como sí me gusta”.

Los problemas dirigenciales que afronta el equipo no lo viven los jugadores. “Yo les digo que no lean, que no escuchen ni vean. Es difícil porque hay redes sociales y en la calle también te cuentan. Tratamos de aislarlos. Ya hay dirigentes que se encargan de eso y nosotros nos encargamos de lo deportivo”, repasa.