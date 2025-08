Guanacasteca no se rinde en su lucha por volver a la Primera División y este sábado publicó un comunicado de prensa en el que rechaza tajantemente la resolución del Comité de Licencias.

Como se informó previamente, la solicitud de licencia de club profesional fue denegada debido al incumplimiento del criterio financiero.

“Lo que está haciendo la FCRF y el Comité de Licencias es imponernos, por segunda vez, un castigo fundado en los mismos hechos, circunstancias e información financiera ya conocidos y sancionados en Semana Santa, con una clara violación al principio jurídico non bis in idem, el cual prohíbe ser juzgado y sancionado dos veces por los mismos hechos. Como si eso no fuera suficiente, en esta nueva resolución se cambian los argumentos, el fundamento y hasta las sanciones del primer procedimiento”, expresó el club en su comunicado.