La Dirección General de Tributación (DGT) recordó a la ciudadanía que el próximo adelanto del Impuesto de Renta vence el 30 de setiembre y los contribuyentes deben cumplir con la obligación a pesar de que el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) fue desactivado esta semana.

“La Dirección General de Tributación les recuerda a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta utilidades que el segundo pago parcial del periodo fiscal 2025 vence el 30 de setiembre. El pago estará disponibles a través de conectividad bancaria o bien en la plataforma ATV mediante pago por débito en tiempo por real. El cobro de la obligación tributaria se realizará pese al apagón tributario que se realiza a partir del 25 de setiembre del 2025”, indicó Mario Ramos, directos de la DGT.

El Colegio de Contadores Públicos alertó que incumplir con el pago dentro del plazo establecido genera intereses de hasta un máximo del 20% del impuesto y posibles sanciones adicionales.

El ATV, al igual que otras plataformas de la administración fueron desactivadas para iniciar el proceso de migración de datos a Tribu-CR, sistema que entra en funcionamiento el próximo 6 de octubre.

Tanto el sistema de consulta tributaria como el facturador gratuito del Ministerio de Hacienda se mantienen activos, aunque este último sería reemplazado por TicoFactura en el mismo día. “Es importante que los contribuyentes y sus asesores fiscales realicen una revisión integral de todas las resoluciones publicadas por Hacienda relacionadas con la nueva plataforma Tribu-CR, para que puedan analizar con tiempo los cambios en los requerimientos de información y los datos que van a requerir los nuevos modelos de declaración”, señaló Dunia Zamora, presidenta del colegio.

¿Qué es el adelanto de renta?

Es una obligación fiscal que busca facilitar tanto la recaudación del Estado como la planificación financiera de los contribuyentes mediante pagos anticipados del impuesto sobre la renta que los contribuyentes deben realizar trimestralmente durante el año fiscal. Se considera como un abono a la cuenta del impuesto anual y se calcula con el promedio de los últimos tres años fiscales del contribuyente.

Fechas: junio, setiembre y diciembre.