La mañana de este martes se presentó una colisión en el sector de Cariari en Pococí, Limón.

Este suceso provocó que un hombre, aun sin identificar, perdiera la vida en el sitio.

Además, otro hombre fue trasladado en condición urgente a centro médico.

Según detallaron las autoridades en la escena, el suceso habría ocurrido cuando las motocicletas intentaron adelantar un autobús que iba en el mismo sentido.

Esto provocó que chocaran entre sí, provocando la tragedia.

La escena fue cerrada para lo correspondiente. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Con información de corresponsal.